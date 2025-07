Dreams | il trailer del nuovo film con Jessica Chastain è arrivato ma l’uscita negli USA è un mistero

Il nuovo film di Michel Franco con Jessica Chastain, "Dreams", sta catturando l'attenzione con il suo primo trailer ufficiale, presentato alla Berlinale. Nonostante la pellicola sia già stata acquisita da Greenwich a maggio, l’uscita negli Stati Uniti rimane avvolta nel mistero. La curiosità cresce: quando potremo vedere Jessica sul grande schermo in questa intrigante storia? Restate sintonizzati per scoprire il fatidico giorno di debutto!

Il nuovo film di Michel Franco con Jessica Chastain ha finalmente un trailer ufficiale. Presentato alla Berlinale, Dreams non ha ancora una data di uscita negli Stati Uniti. È stato rilasciato il trailer internazionale di Dreams, il nuovo film di Michel Franco con protagonista Jessica Chastain. Tuttavia, la pellicola non ha ancora una data di uscita ufficiale negli Stati Uniti, nonostante sia già stata acquisita da Greenwich lo scorso maggio. Potete vedere il trailer di seguito. Negli ultimi anni, Michel Franco ha realizzato film come Sundown, con Charlotte Gainsbourg, e Memory, che ha visto proprio Chastain tra gli interpreti principali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it