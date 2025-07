Milan offerta ufficiale allo Strasburgo per Guéla Doué | 15 milioni

Milan fa sul serio per Guèla Douè, il talentuoso terzino destro che sta facendo parlare di sé in Europa. Offrendo 15 milioni allo Strasburgo, il club rossonero si inserisce in una corsa che vede anche Chelsea, Sunderland e l’Eintracht interessate al fratello della stella del Psg. Con il PSG che chiede 20 milioni, la trattativa si scalda: riuscirà il Milan a convincere gli Strasburghesi?

Il terzino destro, fratello della stella del Psg, piace anche a Chelsea, Sunderland e Eintracht. Il club francese chiede 20 milioni.

CM.com – Milan, Theo Hernandez si allontana dal Real Madrid: pronti 50 milioni per Carreras | Primapagina - Il futuro di Theo Hernandez al Milan si fa incerto, con il Real Madrid in agguato. Secondo Calciomercato.

Milan, è fatta per Theo all'Al Hilal: l'impatto dell'operazione a bilancio - Il terzino si prepara a dire addio ai rossoneri: lo attende una nuova esperienza in Arabia Saudita, alla corte di Simone Inzaghi. calcioefinanza.it scrive