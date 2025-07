Calciomercato Inter Pedullà fa il punto della situazione | Calhanoglu? Serve aspettare ma non può comprare…

Il calciomercato dell’Inter si infiamma tra attese e strategie di mercato. Pedullà, nel suo ultimo approfondimento, analizza la delicata situazione di Calhanoglu, sottolineando come l’attesa sia d’obbligo, ma senza possibilità di acquisti immediati. La rosa nerazzurra si prepara a importanti novità: cosa riserverà il futuro? Continuate a leggere per scoprire tutti gli aggiornamenti e le prospettive che cambieranno il volto dell’Inter.

Calciomercato Inter, Pedullà fa il punto della situazione: «Per Calhanoglu serve aspettare, ma l'Inter non può comprare.». Nel suo ultimo video pubblicato sul canale YouTube, il giornalista Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulla situazione del calciomercato dell'Inter, evidenziando come la squadra nerazzurra si stia preparando ad affrontare una serie di cambiamenti significativi nella sua rosa. Secondo Pedullà, oltre alla probabile partenza di Hakan Calhanoglu, l' Inter potrebbe salutare anche Yann Sommer, portiere svizzero che potrebbe lasciare Milano in questa finestra di mercato. Pedullà ha poi commentato le parole di Lautaro Martinez, che, secondo lui, hanno creato una sorta di "bomba ad orologeria" che ha complicato alcune trattative.