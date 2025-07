Sinner salvato dal ritiro Dimitrov in lacrime a Wimbledon | Jannik avanza mentre era sotto 2-0

Un miracolo sportivo ha preso vita a Wimbledon: Jannik Sinner, sotto di due set, ha saputo trasformare il destino grazie al ritiro di Dimitrov, che si è commosso dopo aver vinto i primi due parziali. Un mix di emozioni e determinazione ha spalancato le porte ai quarti di finale, dimostrando ancora una volta che nel tennis tutto può cambiare in un attimo. Continua a leggere per scoprire come si è conclusa questa incredibile partita.

Jannik Sinner è ai quarti di finale di Wimbledon grazie al ritiro di Dimitrov, che aveva vinto i primi due set. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sinner - ritiro - dimitrov - wimbledon

