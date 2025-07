Wimbledon Sinner è sotto di due set contro Dimitrov ma avanza ai quarti | il bulgaro costretto al ritiro

In un emozionante match all’Bookmaker Stadium, Jannik Sinner ha rischiato tutto contro Dimitrov, che sembrava vicino alla vittoria. Dopo aver perso i primi due set, il giovane talento italiano ha mostrato tenacia e determinazione, ma la sfida si è conclusa con il ritiro del bulgaro per infortunio. Un passaggio ai quarti che, seppur segnato da tensione, conferma il valore di Sinner nel prestigioso torneo di Wimbledon.

Jannik Sinner accede ai quarti con il brivido: Dimitrov vicino all'impresa contro il numero uno del mondo si ritira per infortunio Dopo Pedro Martinez, Jannik Sinner ha affrontato Grigor Dimitrov per andare a caccia dei quarti del torneo sull'erba per eccellenza. Il bulgaro, attualmente numero 21 del mondo, in carriera aveva già vinto Wimbledon, nel 2008. Il bulgaro ha vinto i primi due set con cuore e grinta, ma ha ceduto al terzo, ritirandosi per infortunio. Ritrovare il sapore della vittoria contro un avversario come Jannik Sinner, continuare a tenere vivo il proprio "sogno Wimbledon": due motivazioni diverse per due tennisti che in precedenza si sono affrontati cinque volte dal 2020 a oggi: l'ago della bilancia e i pronostici pendevano in favore dell' italiano, che è riuscito a inanellare quattro vittorie consecutive.