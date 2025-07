Pnrr Schlein millanta l’esempio Spagna contro Meloni e subito dopo è il disastro Bignami la smonta | Re Mida al contrario Dove guarda piovono guai

Ogni volta che il Partito Democratico, con Elly Schlein, tenta di criticare l’attuale governo, il destino sembra smentirli con ironica precisione. La recente disputa tra le accuse di «schlein millanta» e la risposta di Bignami che la definisce “Re Mida al contrario” evidenzia come, in politica, i tentativi di imporsi spesso si traducono in figuracce. Un gioco di specchi dove, purtroppo, chi perde è sempre la credibilità.

Ogni volta che il Partito Democratico, nella persona della sua segretaria Elly Schlein, tenta di impartire lezioni all’attuale governo, il destino sembra prendersi gioco delle sue pretese. L’ultima, lampante dimostrazione di questa curiosa “sfortuna” politica arriva direttamente dalle parole del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami, che con un’ironia tagliente definisce la leader dem un vero e proprio “ Re Mida al contrario “. Pnrr, Schlein prende la Spagna a esempio economico, ma un attimo dopo. E Bignami la smonta. La vicenda è fin troppo chiara. Questa mattina, con la solita aria di chi detiene la verità in tasca, la Schlein suggeriva a Giorgia Meloni di «prendere esempio dalla Spagna per adottare politiche economiche più efficaci ». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Pnrr, Schlein millanta l’esempio Spagna contro Meloni e subito dopo è il disastro. Bignami la smonta: “Re Mida al contrario. Dove guarda piovono guai”

In questa notizia si parla di: schlein - pnrr - millanta - esempio

Pnrr e spese militari, il Pd si spacca ancora. E i Socialisti bocciano la linea Schlein - Nel caleidoscopio della politica italiana e internazionale, le tensioni sul PNRR e le spese militari riflettono un Paese diviso e in fermento.

Pnrr, Schlein millanta l'esempio Spagna contro Meloni e subito dopo è il disastro. Bignami la smonta: Re Mida al contrario. Dove guarda piovono guai.

Schlein, debutto in attacco: “Scaricabarile sul Pnrr. Pronta a vedere Meloni" - sono campioni mondiali di scaricabarile, siamo in ritardo". Scrive repubblica.it

Pnrr: Schlein, Governatori fanno prevalere interessi di partito - "Non accettiamo le scelte del governo sul Pnrr e ci stupisce che i presidenti di Regione facciano prevalere l'interesse di partito e di appartenenza politica rispetto a quello delle comunità che ... Come scrive ansa.it