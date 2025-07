Calciomercato Fiorentina Mandragora lascerà Firenze? La situazione tra viola e Betis potrebbe sconvolgere tutto

Il calciomercato della Fiorentina si infiamma con il pressing del Betis Siviglia su Mandragora, il centrocampista che potrebbe cambiare volto alla trattativa. La situazione tra le due squadre si fa incandescente, e un incontro decisivo potrebbe rivoluzionare gli equilibri. La piazza viola attende con trepidazione, consapevole che tutto può ancora succedere. Restate sintonizzati: il futuro di Mandragora è ancora tutto da scrivere.

Calciomercato Fiorentina: il Betis insiste per Mandragora, atteso un incontro decisivo. La situazione in casa viola Il calciomercato Fiorentina entra nel vivo, e uno dei nomi caldi in uscita è quello di Rolando Mandragora. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Diario de Sevilla, il Betis Siviglia continua a fare pressing sul centrocampista viola, considerato un

Calciomercato Fiorentina, nel mirino Nadir Zortea per rinforzare ulteriormente la fascia. L’indiscrezione - Nel calciomercato della Fiorentina, Nadir Zortea si profila come obiettivo principale per potenziare la fascia.

