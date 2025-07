Wimbledon l’infortunio di Dimitrov salva un Sinner sotto 2 set a zero

Wimbledon 2025: un match da cardiopalma, dove l'infortunio di Dimitrov ha risvegliato il coraggio di Sinner in un duello al limite del dolore. Con il cuore in gola e il gomito in fiamme, il talento italiano ha resistito, trasformando una partita complicata in una vera battaglia. La sfida tra sofferenza e determinazione è solo all’inizio, e il destino di questo torneo si decide ora. La storia è ancora tutta da scrivere.

Wimbledon, 7 luglio 2025 – La caduta, il dolore, e l’Incipit da brivido tra i ricami di Dimitrov e poi ancora il dolore. Sinner perde il servizio per la prima volta dall’inizio del torneo contro il bulgaro dal bel tennis. E’ il termometro di una gara che per il numero 1 del mondo è come un calvario. Una partita in cui Jannik si trova sotto due set a zero dopo essersi fatto male dopo un volo a terra, il gomito, che lo tormenta per tutto il tempo. Un match in cui sembrava spacciato davanti a un Dimitrov in una forma da alieno, fino a quando il fisico del bulgaro ha presentato il conto: un dolore lancinante al pettorale, fortissimo e il ritiro in lacrime, quinta volta consecutiva per lui. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Wimbledon, l’infortunio di Dimitrov salva un Sinner sotto 2 set a zero

