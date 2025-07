Laporte Juventus i bianconeri potrebbero riportarlo in Europa! C’è l’ostacolo ingaggio ma… Tutti i dettagli sull’ultima pazza idea per la difesa

La Juventus non smette di sognare in grande e pensa in grande: potrebbe riportare Aymeric Laporte in Europa, un investimento che potrebbe rivoluzionare la linea difensiva. Nonostante l’ostacolo rappresentato dall’ingaggio, i bianconeri continuano a lavorare per convincerlo e tapparsi le falle della retroguardia. Ma quali sono i dettagli di questa pazza idea? Scopriamolo insieme, perché il colpo Laporte potrebbe essere più vicino di quanto si pensi...

Laporte Juventus, i bianconeri potrebbero riportarlo in Europa: tutto quello che c’è da sapere sullo spagnolo. La Juventus non molla la presa sul mercato e continua a cercare rinforzi per il proprio reparto difensivo, una zona del campo che necessita di nuove soluzioni in vista della nuova stagione. Come riportato da Tuttosport, uno dei nomi più chiacchierati nelle ultime ore è quello di Aymeric Laporte, difensore centrale spagnolo attualmente in forza all ’Al-Nassr in Arabia Saudita. Secondo le indiscrezioni, se Laporte dovesse manifestare la volontà di tornare in Europa e fosse disposto a rinunciare a una parte consistente del suo ingaggio, la Juventus sarebbe pronta a fare un tentativo concreto per portarlo a Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Laporte Juventus, i bianconeri potrebbero riportarlo in Europa! C’è l’ostacolo ingaggio ma… Tutti i dettagli sull’ultima pazza idea per la difesa

In questa notizia si parla di: juventus - bianconeri - potrebbero - riportarlo

Nuovo sponsor Juventus: quando debutterà sulle maglie dei bianconeri? Ufficiale, ecco le partite in cui vedremo già Jeep e Visit Detroit - La Juventus ha annunciato il suo nuovo sponsor per la stagione 2025/26: Jeep, che torna a featured sulle maglie dei bianconeri.

L'AL-HILAL DI INZAGHI SU DUSAN VLAHOVIC Il club arabo avrebbe già iniziato a sondare il terreno per il centravanti serbo. A riportarlo è L'Equipe Il giocatore della Juventus sarebbe la prima alternativa a Victor Osimhen. Obiettivo primario per l'ex allen Vai su Facebook

Juventus-Osimhen, nuovo contatto: con l'arrivo in Champions la trattativa può decollare; La prossima mossa di Thiago Motta: La Juventus potrebbe risparmiare milioni; Osimhen come Higuain? Giuntoli vuole portarlo alla Juventus.

Perché la Juventus è tornata su Hancko: è il difensore che serve a Tudor - Così cantava Lucio Battisti; parole che possono anche essere usate per raccontare la situazione tra David. Scrive ilbianconero.com

Savona Juventus, in estate le strade potrebbero separarsi - Nel corso della prossima sessione estiva le strade di Nicolò Savona e della Juventus potrebbero anche separarsi dopo una stagione in cui il terzino bianconero ha trovato tanto spazio in prima squadra. Come scrive juventusnews24.com