Fidanzato assente marito presente | la showgirl sorpresa in vacanza

una cornice di pura naturalezza e tradizione, lontana dai riflettori. Elisabetta Canalis, sorprendente nel suo ruolo di mamma e moglie, si gode momenti di serenità e spensieratezza insieme ai propri cari. In un mondo frenetico, questo soggiorno in Sardegna rappresenta un raro istante di pace e autenticità, rafforzando il legame con le sue radici italiane e riscoprendo la bellezza delle semplici cose. La vacanza si svolge in...

vacanza in sardegna di elisabetta canalis: un momento di relax e famiglia. In un contesto di serenità e spensieratezza, elisabetta canalis sta trascorrendo alcuni giorni nella sua amata Sardegna, più precisamente ad Alghero. La modella e conduttrice, ormai residente a Los Angeles da diversi anni, ha scelto di dedicarsi al riposo e alla convivialità con la famiglia, mantenendo un forte legame con le radici italiane. La vacanza si svolge in un’atmosfera di armonia, coinvolgendo anche la figlia Skyler e l’ex marito Brian Perri. la presenza della famiglia nella vacanza in sardegna. relazioni positive tra ex coniugi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Fidanzato assente, marito presente: la showgirl sorpresa in vacanza

In questa notizia si parla di: vacanza - marito - fidanzato - assente

Giovane mamma muore durante la vacanza in Turchia, marito accusato e scagionato: ‘Rimosso il cuore’ - Durante una vacanza in Turchia, la giovane madre Beth Martin, 28 anni, muore improvvisamente, scatenando un giallo.

Michelle Obama in vacanza a Maiorca con le figlie Malia e Sasha, ma Barack non c'è. La (nuova) apparizione sen; Diletta Leotta e Karius, fuga d'amore a New York: «Out of office»; Totti, vacanze d’amore con Noemi (ma Chanel e Cristian non compaiono). E intanto l’amico Vieri finisce in ospedale.

Elisabetta Canalis in vacanza, ma manca qualcuno: chi sarà? - Elisabetta Canalis sta passando un’estate a tutti gli effetti italianissima, in quanto nei giorni scorsi ha trascorso le vacanze in Sardegna, sua terra natia. Secondo msn.com

Totti, tensioni con il fidanzato della figlia Chanel?/ Assente nella vacanza di famiglia e... - IlSussidiario.net - Totti è partito insieme alla sua famiglia allargata per una vacanza a Los Angeles. Riporta ilsussidiario.net