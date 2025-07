LIVE Sinner-Dimitrov 3-6 5-7 2-2 Wimbledon 2025 in DIRETTA | finale drammatico il bulgaro si ritira

Nel cuore di Wimbledon 2025, il match tra Dimitrov e Sinner si trasforma in un dramma sportivo. Dopo un combattuto inizio, l'inerzia si capovolge, lasciando il pubblico senza fiato. La tensione raggiunge l'apice quando il bulgaro si ritira sul campo, coprendosi il volto con l’asciugamano. Un finale inatteso che segna una svolta storica: clicca qui per aggiornamenti live e vivere ogni emozione in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.00 Dimitrov esce dal campo coprendosi il volto con l'asciugamano. Sinner appare palesemente imbarazzato: avanza ai quarti di finale, ma era sotto 2 set a 0. 21.58 SI RITIRA DIMITROV! Incredibile e drammatico finale di questa partita. Il bulgaro non riesce nemmeno ad alzare la spalla destra. 21.58 Il bulgaro aveva avvertito una prima fitta nel penultimo punto giocato. In quello successivo si è accasciato sull'erba dolorante. 21.57 Dimitrov rientra nella saletta che precede l'ingresso in campo. Sinner ne approfitta per bere e indossa anche la felpa.

