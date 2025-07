Forbidden Fruit anticipazioni 8 luglio | Alihan sorprende di nuovo Zeynep

Prepariamoci a un nuovo episodio di Forbidden Fruit, in onda domani alle 14.10 su Canale 5, dove le vite di Zeynep e Yildiz si intrecciano tra sorprese e colpi di scena. Alihan sorprende di nuovo Zeynep, lasciandola senza parole, mentre Yildiz mette in atto la sua strategia per conquistare Hailat. Cosa ci riserverà questa volta questa avvincente serie turca? Scopriamolo insieme!

Tutto quello che succederà nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, la serie turca in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Forbidden Fruit, la dizi turca che racconta le vite di Zeynep e Yildiz, due sorelle che non potrebbero essere più diverse. Mentre Zeynep rimane di nuovo sorpresa dal comportamento di Alihan, il suo capo, Yildiz attua la strategia perfetta far cadere Hailat ai suoi piedi. Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nell' episodio di martedì 8 luglio. Nelle puntate precedenti Zeynep ha assunto una nuova collaboratrice, Yeter, ma Alihan l'ha accusata di averlo fatto solo perché impietosita dalla situazione della ragazza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 8 luglio: Alihan sorprende di nuovo Zeynep

In questa notizia si parla di: zeynep - forbidden - fruit - luglio

Zeynep scopre un segreto scioccante in Forbidden Fruit, le trame turche - In Forbidden Fruit, la nuova soap turca in onda su Canale 5, Zeynep si trova di fronte a una scoperta scioccante che potrebbe cambiare tutto.

#ForbiddenFruit | TRAMA | mercoledì 9 luglio Alihan convoca Zeynep a casa sua con la scusa di portargli dei documenti e le chiede di cucinare una chorba per lui... TRAMA ? http://www.tuttotv.info/2025/07/06/forbidden-fruit-la-trama-di-mercoledi-9-luglio- Vai su Facebook

SoapNovelas #ForbiddenFruit settimana dal 7 all'11 luglio 2025: ALIHAN E ZEYNEP, SARÀ AMORE? Via @Montes1301 Vai su X

Forbidden Fruit, anticipazioni 8 luglio: Alihan sorprende di nuovo Zeynep; Forbidden Fruit, la puntata del 7 luglio in streaming; Forbidden Fruit, le anticipazioni dal 7 all'11 luglio 2025.

Forbidden Fruit Anticipazioni 8 luglio 2025: Alihan lascia Zeynep di nuovo di stucco! - Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda l'8 luglio 2025 su Canale 5: Zeynep fa una scoperta su Alihan che la lascia senza ... msn.com scrive

Forbidden Fruit, anticipazioni 8 luglio: Alihan sorprende di nuovo Zeynep - Tutto quello che succederà nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, la serie turca in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14. Come scrive msn.com