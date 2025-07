Beach volley i sorteggi dell’Europeo di Dusseldorf | gironi complicati per le quattro coppie azzurre

Il Campionato Europeo di beach volley 2025 a Düsseldorf si apre con sorteggi impegnativi per le quattro coppie azzurre, in un contesto di sfide e ambizioni rinnovate. Dopo una prima parte di stagione difficile, l’Italia è determinata a riscrivere il proprio destino tra ostacoli e speranze. Con gironi complicati ma non impossibili, il cammino verso il successo in questa prestigiosa competizione promette emozioni e sorprese, ecco cosa ci attende.

Dal 30 luglio al 3 agosto Düsseldorf ospiterà il Campionato Europeo di beach volley 2025. L'Italia si presenta all'appuntamento continentale con molte incognite, ma anche con la voglia di rilancio dopo una prima parte di stagione segnata da infortuni, cambiamenti e qualche prestazione al di sotto delle aspettative. Il sorteggio di oggi ha riservato cammini complessi ma non impossibili, sia in campo maschile che femminile. Quello di Düsseldorf sarà per l'Italia un Europeo di transizione, più che di consolidamento. Le nuove coppie maschili saranno chiamate a costruire fiducia e automatismi in tempo record, cercando al contempo un risultato che possa rimettere in moto la stagione.

