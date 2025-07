Sancho Juventus l’indiscrezione dall’Inghilterra spiazza tutti | c’è una clamorosa novità nell’affare col Manchester United

Sancho alla Juventus: un'indiscrezione dall’Inghilterra scuote il mondo del calcio. L’esterno inglese, Jadon Sancho, avrebbe deciso di lasciare il Manchester United per approdare in bianconero, manifestando chiaramente la sua volontà di accelerare le trattative. Una mossa che potrebbe rivoluzionare il mercato estivo e portare nuovo entusiasmo a Torino. Ma cosa c’è dietro questa clamorosa scelta? Scopriamolo insieme.

