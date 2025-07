Tennis Wilmbledon | avanti anche Sinner

Il sogno di Jannik Sinner a Wimbledon continua grazie a un pizzico di fortuna e alla sua tenacia. Dopo il ritiro di Dimitrov, che si è arreso al terzo set, l’azzurro si prepara ad affrontare il prossimo ostacolo: l’americano Ben Shelton. La sua determinazione e il suo talento lo rendono un protagonista da seguire fino in fondo in questo prestigioso torneo. La corsa di Sinner verso la vittoria è ancora tutta da vivere.

22.12 Con un po' di fortuna Jannik Sinner è ai quarti di Wimbledon. Il n.1 al Mondo infatti avanza grazie al ritiro di Grigor Dimitrov che in lacrime si deve arrendere per un problema al braccio,mentre era avanti 2 set a zero (e sul 2-2 al terzo) contro l'azzurro. Si salva così Sinner, in difficoltà per tutta la durata del match sull'erba londinese contro Dimitrov. Al prossimo turno l'altoatesino affronterà l'americano Ben Shelton che agli ottavi si è sbarazzato di Lorenzo Sonego al termine di un match davvero molto tirato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it