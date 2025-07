Milan la stoccata di Allegri a Conte | sfida apertissima

Milan si prepara a sfidare la nuova stagione con entusiasmo e determinazione, ma il clima è ancora teso tra i protagonisti. Massimiliano Allegri ha dato il via agli allenamenti e, in conferenza stampa, ha lanciato una frecciatina a Antonio Conte, sottolineando la volontà di rilanciare i rossoneri e mettere fine alle tensioni passate. La sfida tra i tecnici è più aperta che mai: chi dominerà il campo di battaglia sportivo?

Massimiliano Allegri ha iniziato ufficialmente “i lavori” in casa Milan con il raduno della squadra in vista della nuova stagione: in conferenza stampa la prima stoccata al collega Antonio Conte. Primo giorno di scuola della nuova stagione sportiva per il Milan. Un raduni che significa anche l’approccio della squadra con il nuovo tecnico Massimiliano Allegri, richiamato in panchina per rilanciare un progetto che ha subito un contraccolpo duro durante la passata stagione sportiva. I rossoneri dovranno concentrarsi al massimo per rendersi nuovamente competitivi per ciò che riguarda sia la Serie A che l’ Europa. 🔗 Leggi su Tvplay.it