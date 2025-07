Sinner va ai quarti per un colpo di fortuna | Dimitrov infortunato si ritira

Un colpo di sfortuna ha regalato a Sinner l'accesso ai quarti di Wimbledon: Dimitrov, in vantaggio, si è ritirato dolorante al pettorale, lasciando il match incompleto. La partita aveva visto un duello emozionante, con il bulgaro avanti 2 set a zero, prima dell'improvviso infortunio che ha cambiato le sorti dell'incontro. Anche Sinner, alle prese con problemi al gomito, ha dimostrato grande determinazione. Il torneo si infiamma: cosa ci riserverà il proseguo?

Jannik Sinner si qualifica ai quarti di finale del torneo di Wimbledon approfittando del ritiro di Grigor Dimitrov. Il tennista bulgaro era in vantaggio per due set a zero 6-3, 7-5 sul numero uno al mondo ma nel terzo set sul punteggio di 2-2 ha accusato un problema al pettorale che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca in lacrime. Lo stesso Sinner nel corso della partita era dovuto ricorrere alle cure del medico per un problema al gomito. Il tennista azzurro al prossimo turno sfiderà l'americano Ben Shelton giustiziere di Lorenzo Sonego. . 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sinner va ai quarti per un colpo di fortuna: Dimitrov infortunato si ritira

