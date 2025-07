Nuove Indicazioni Nazionali primo ciclo ecco l’educazione del cuore | occasioni didattiche per stimolare fiducia empatia tenerezza e gentilezza

Le nuove Indicazioni Nazionali per il primo ciclo scolastico pongono un forte accento sull’educazione del cuore, incoraggiando occasioni didattiche che sviluppino fiducia, empatia, tenerezza e gentilezza. Questo approccio innovativo mira a formare studenti non solo competenti, ma anche sensibili e solidali, pronti ad affrontare le sfide di un mondo in continua evoluzione. Scopriamo insieme come queste linee guida plasmeranno il futuro della scuola e dei suoi protagonisti.

L'iter di adozione delle nuove Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione si è concluso. Dopo una fase preparatoria che ha coinvolto commissioni di esperti, società scientifiche, organizzazioni sindacali e una consultazione pubblica, il CSPI ha espresso il suo parere.

Frassinetti: “Educazione all’empatia è nelle nuove Indicazioni Nazionali e riguarda tutte le materie” - L'educazione all'empatia entra ufficialmente nelle scuole italiane, un passo fondamentale per formare cittadini consapevoli e rispettosi.

