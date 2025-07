Riapre la Torre Hadid a Milano dopo il crollo dell'insegna Generali | i dipendenti in sede da martedì 8 luglio

Dopo il crollo dell'insegna Generali, Milano si prepara a riaccogliere la moderna Torre Hadid, simbolo di innovazione e design. Da martedì 8 luglio, gli spazi interni saranno aperti al pubblico e ai dipendenti, dopo aver garantito massima sicurezza. Un passo importante verso il recupero di uno dei simboli architettonici più iconici della città . La rinascita di questa meraviglia sarà un esempio di come l'arte e l'ingegneria possano superare le sfide.

Riaprono domani, martedì 8 luglio, gli spazi interni della Torre Hadid. Dopo il cedimento dell'insegna Generali, avvenuto lo scorso 31 giugno, sono state completate tutte le attività di messa in sicurezza dell'edificio e dell'area sottostante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Torre Hadid: tolte le transenne, riapre lo shopping district. Dipendenti Generali ancora a casa - Milano si risveglia con rinnovato entusiasmo: dopo il sorprendente incidente sulla torre Hadid, le transenne sono state rimosse e lo shopping district di CityLife riapre al pubblico.

La Procura di Milano ha dato il via libera alla rimozione dell'insegna rossa di Generali sulla torre Hadid in CityLife a Milano Nel mentre, è stata richiesta l'acquisizione della documentazione necessaria a trovare i primi nomi da inserire nel registro degli indagat

Messa in sicurezza l’insegna Generali sul grattacielo di Hadid. La... https://ilgiornale.it/news/cronaca-locale/torre-sotto-controllo-riaperte-piazza-e-metr-2503877.html?scid=oJbbt0gJHw&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=newsfeed_ilg Vai su X

