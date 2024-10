Ucraina, pressing Usa su Zelensky: in guerra servono anche ragazzi (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'Ucraina deve mandare i ragazzi in guerra contro la Russia. Il pressing degli Stati Uniti su Kiev aumenta, secondo le news e le informazioni diffuse da Serhiy Leshchenko, consigliere del presidente Volodymyr Zelensky. "Posso confermare: poltici americani di entrambi i partiti stanno esercitando pressioni sul presidente Zelensky sulla questione relativa all'assenza di una L'articolo Ucraina, pressing Usa su Zelensky: in guerra servono anche ragazzi proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'deve mandare iincontro la Russia. Ildegli Stati Uniti su Kiev aumenta, secondo le news e le informazioni diffuse da Serhiy Leshchenko, consigliere del presidente Volodymyr. "Posso confermare: poltici americani di entrambi i partiti stanno esercitando pressioni sul presidentesulla questione relativa all'assenza di una L'articoloUsa su: inproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

