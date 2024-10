Tuttosport – Champions femminile, sale l’attesa: Juventus-Bayern su Dazn (Di martedì 15 ottobre 2024) 2024-10-15 20:33:21 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: TORINO – Il calcio femminile continua a conquistare il pubblico su Dazn, che conferma il suo ruolo di piattaforma di riferimento per la Uefa Women’s Champions League. Con partite sempre più emozionanti, Dazn offrirà agli appassionati una stagione ricca di azione e spettacolo. Domani alle 18:45, la Juventus sfiderà il Bayern Monaco a Biella in una partita carica di adrenalina. Il giorno successivo, giovedì 17 ottobre, sempre alle 18:45, toccherà alla Roma affrontare il Galatasaray in una gara fondamentale per proseguire il suo cammino europeo. Entrambi i match saranno visibili anche in modalità gratuita. Justcalcio.com - Tuttosport – Champions femminile, sale l’attesa: Juventus-Bayern su Dazn Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di martedì 15 ottobre 2024) 2024-10-15 20:33:21 Fa notizia quanto riportato poco fa da: TORINO – Il calciocontinua a conquistare il pubblico su, che conferma il suo ruolo di piattaforma di riferimento per la Uefa Women’sLeague. Con partite sempre più emozionanti,offrirà agli appassionati una stagione ricca di azione e spettacolo. Domani alle 18:45, lasfiderà ilMonaco a Biella in una partita carica di adrenalina. Il giorno successivo, giovedì 17 ottobre, sempre alle 18:45, toccherà alla Roma affrontare il Galatasaray in una gara fondamentale per proseguire il suo cammino europeo. Entrambi i match saranno visibili anche in modalità gratuita.

Dove vedere in tv Juventus-Bayern Monaco - Champions League calcio femminile : orario - programma - streaming - 45), la Juventus scenderà in campo per il secondo impegno del gruppo C della Champions League di calcio femminile. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese La partita tra Juventus e Bayern Monaco, in programma domani alle ore 18. Diretta testuale: OA Sport. Servirà la super prestazione alla squadra di Max Canzi. (Oasport.it)

Calcio femminile - Juventus corsara al debutto in Champions League : Valerenga sconfitto 1-0 - La disputa è prevista per le 18:45 . Una vittoria fondamentale per la Vecchia Signora, risolta nel segno del corto muso. La Juventus soffre tantissimo, ma non stecca. Nei minuti finali della prima frazione le norvegesi vanno ad un passo dal pari colpendo un palo con Horte e vedendosi la sfera salvata ancora una volta da Bonansea sulla linea. (Oasport.it)

LIVE Valerenga-Juventus 0-1 - Champions League calcio femminile in DIRETTA : 3 punti pesantissimi ma che sofferenza in Norvegia - 52? A vuoto Enblom sul cross dalla destra di Bergamaschi, Bonansea sfiora di testa ma non arriva con precisione sul secondo palo. Un solo risultato a disposizione della Juventus: la vittoria. Primi 45? di gara complicati e decisi dalla perla di Cantore, a conferma del momento personale stellare. 47? Difesa della Juventus che respinge il corner sui piedi di Bjelde, sinistro mal calibrato che ... (Oasport.it)