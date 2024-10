Tragedia a Latina: ragazza di 24 anni muore in circostanze misteriose durante una visita a un amico (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una Tragedia ha scosso la città di Latina, dove una giovane di 24 anni ha perso la vita in modo inaspettato durante una serata trascorsa in compagnia di un amico. La Procura della Repubblica di Latina ha avviato un’inchiesta per chiarire le circostanze della sua morte e ha disposto un’autopsia sul corpo della ragazza, al fine di far luce su un evento che ha lasciato sgomenti amici e familiari. La fatalità della serata: cosa è successo Secondo le informazioni raccolte dagli inquirenti, la ragazza si trovava presso l’abitazione del suo amico quando, senza alcun preavviso, si è accasciata a terra priva di sensi. L’amico, un giovane sportivo, ha immediatamente compreso la gravità della situazione e ha prestato i primi soccorsi, grazie alla sua preparazione nelle manovre di rianimazione. Gaeta.it - Tragedia a Latina: ragazza di 24 anni muore in circostanze misteriose durante una visita a un amico Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Unaha scosso la città di, dove una giovane di 24ha perso la vita in modo inaspettatouna serata trascorsa in compagnia di un. La Procura della Repubblica diha avviato un’inchiesta per chiarire ledella sua morte e ha disposto un’autopsia sul corpo della, al fine di far luce su un evento che ha lasciato sgomenti amici e familiari. La fatalità della serata: cosa è successo Secondo le informazioni raccolte dagli inquirenti, lasi trovava presso l’abitazione del suoquando, senza alcun preavviso, si è accasciata a terra priva di sensi. L’, un giovane sportivo, ha immediatamente compreso la gravità della situazione e ha prestato i primi soccorsi, grazie alla sua preparazione nelle manovre di rianimazione.

Tragedia nella baraccopoli : trovato il corpo di un uomo di 47 anni in provincia di Latina - Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, non è stato possibile rianimarlo. Il sostituto procuratore ha ordinato il sequestro della salma. I Carabinieri sono intervenuti per effettuare i primi rilievi e ascoltare le testimonianze di cinque persone presenti sul posto, tra cui una donna. Un uomo di 47 anni è stato trovato senza vita in una baraccopoli situata tra via dei Volsci e ... (Dayitalianews.com)

Tragedia della solitudine in provincia di Latina : anziano trovato morto in casa dopo diversi giorni - Tragedia a SS. Dopo i primi accertamenti, è stato informato il magistrato di turno del Tribunale di Cassino, che ha disposto l’esame autoptico per accertare le cause della morte. . L’autopsia chiarirà se l’uomo è deceduto a causa di un malore improvviso o se ci siano altre ragioni dietro il tragico evento. (Dayitalianews.com)

Tragedia sfiorata in centro a Latina : calcinacci piovono da un palazzo in centro - Successivamente, la Polizia Locale è intervenuta, intimando all’amministrazione condominiale di procedere alla messa in sicurezza definitiva della facciata dell’edificio. Messa in sicurezza e intervento della Polizia Locale Dopo aver rimosso i pezzi di intonaco danneggiati dal cornicione, i Vigili del Fuoco hanno delimitato l’area sottostante, chiudendo una porzione di marciapiede per ... (Dayitalianews.com)