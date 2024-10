Tananai: “Ho fatto un passo significativo con la mia fidanzata. Sanremo 2025? Voglio godermi altro” (Di martedì 15 ottobre 2024) Tananai parla al Corriere il suo nuovo album e la sua nuova vita. "Ho fatto un passo bello e complesso con la mia fidanzata" e l'amore che prova dentro, oggi lo racconta nelle sue canzoni. Su Sanremo 2025 non ci sarebbero aperture: "Sono nella fase in cui Voglio godermi il mio pubblico". Fanpage.it - Tananai: “Ho fatto un passo significativo con la mia fidanzata. Sanremo 2025? Voglio godermi altro” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024)parla al Corriere il suo nuovo album e la sua nuova vita. "Hounbello e complesso con la mia" e l'amore che prova dentro, oggi lo racconta nelle sue canzoni. Sunon ci sarebbero aperture: "Sono nella fase in cuiil mio pubblico".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

New Zealand inattaccabile? Outteridge : “Abbiamo fatto un ulteriore passo avanti - soprattutto di bolina” - L’America’s Cup 2024 di vela verrà assegnata all’equipaggio che raggiungerà per primo 7 vittorie, dunque il Defender neozelandese è a soli 3 successi dalla difesa del titolo, mentre in casa del Challenger britannico l’impresa si annuncia sempre più ardua, dato che Ineos è ancora ferma al palo. L’analisi della regata odierna: “E’ stato ovviamente un inizio difficile, abbiamo dovuto lavorare per ... (Oasport.it)

Tiafoe fa un passo indietro dopo gli insulti all’arbitro a Shanghai : “Non sono fatto così” - Tiafoe si è scusato per gli insulti all'arbitro nel match contro Safiullin. Un messaggio su Instagram dopo il tremendo episodio di Shanghai.Continua a leggere . (Fanpage.it)

La crisi di Enzo Paolo Turchi al GF - a Carmen Russo : “Passo per quello che non ha mai fatto nulla di buono” - Terminata la puntata del Grande Fratello che lo aveva visto in procinto di abbandonare la Casa, Enzo Paolo Turchi confessa alla moglie Carmen Russo i motivi del suo malumore: teme che la moglie non sia più innamorata di lui e che, proprio grazie al reality, miri a tenerlo lontano. Continua a leggere . (Fanpage.it)