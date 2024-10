Superenalottocentrato un 6 da 892 mln

Superenalotto,centrato un 6 da 89,2 mln (Di martedì 15 ottobre 2024) 21.35 Centrato il 6 al Superenalotto da 89,2 milioni di euro. La sestina vincente (1-23-44-45-47-60. Jolly 14. SuperStar 19) è stata realizzata con una schedina da 3 euro giocata a Riva del Garda, in provincia di Trento, presso il punto Sisal Tabaccheria Fortuna di Viale dei Tigli, 36. Si tratta del secondo jackpot del 2024, dopo quello vinto il 10 maggio scorso a Napoli per 101,5 milioni di euro. Con quello di stasera sono 116 i jackpot assegnati dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 15 ottobre 2024) 21.35 Centrato il 6 al Superenalotto da 89,2 milioni di euro. La sestina vincente (1-23-44-45-47-60. Jolly 14. SuperStar 19) è stata realizzata con una schedina da 3 euro giocata a Riva del Garda, in provincia di Trento, presso il punto Sisal Tabaccheria Fortuna di Viale dei Tigli, 36. Si tratta del secondo jackpot del 2024, dopo quello vinto il 10 maggio scorso a Napoli per 101,5 milioni di euro. Con quello di stasera sono 116 i jackpot assegnati dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi.

