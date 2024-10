361magazine.com - “Se mi lasci non vale”: il nuovo programma di Luca Barbareschi

(Di martedì 15 ottobre 2024) In onda su Rai Due dal 21 ottobre Si chiama “Se Minon” ed è ildi, prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Verve Media Company. La fase dell’innamoramento cede spesso il passo a momenti di fragilità e di scoraggiamento. I bivi da affrontare possono essere molti e, a volte, le delusioni dolorose. Eppure, piuttosto che rinunciare a questo meraviglioso sentimento, ci mettiamo alla prova, tentiamo di superare impasse, affrontiamo sfide, combattiamo in nome della felicità nostra e dei nostri figli. Un originale esperimento sociale dove sei coppie in crisi, selezionate dopo lunghi e attenti casting con il supporto di psicologi, hanno accettato di vivere un mese e mezzo in una villa alle porte di Roma, sotto l’occhio vigile di telecamere h 24, 7/7.