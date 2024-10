Ilrestodelcarlino.it - Rubano l’auto all’amico: arrestati: "È stato lui a darcela in prestito"

(Di martedì 15 ottobre 2024) Due uomini sono finiti in manette per un furto d’auto che avrebbero commesso insieme. Secondo la ricostruzione accusatoria, il 35enne pakistano Adil Mahmood, residente a Novellara, e un connazionale 23enne, Usama Shabir, domiciliato a Guastalla, approfittando della momentanea assenza del proprietario - che sarebbe risalito in casa perché non gradiva la loro presenza - si sarebbero impossessati della sua Bmw 318 parcheggiata in strada. I due uomini sono statiieri alle 3 di notte dai carabinieri di Guastalla per l’ipotesi di furto aggravato dalla destrezza e dall’esposizione delsulla via.