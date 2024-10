Rfi, 9 miliardi di investimenti nel 2024 (Di martedì 15 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Gli investimenti di Rete ferroviaria italiana che, nel 2024 ammontano a 9,1 miliardi, genereranno un impatto complessivo di 5,6 miliardi in termini di valore aggiunto e 80mila occupati. Ne ha parlato l’amministratore delegato e direttore generale di Rete ferroviaria italiana, Gianpiero Strisciuglio, in audizione presso la Commissione Trasporti della Camera. mgg/gtr (Fonte video: Camera dei deputati) Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Rfi, 9 miliardi di investimenti nel 2024 Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di martedì 15 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Glidi Rete ferroviaria italiana che, nelammontano a 9,1, genereranno un impatto complessivo di 5,6in termini di valore aggiunto e 80mila occupati. Ne ha parlato l’amministratore delegato e direttore generale di Rete ferroviaria italiana, Gianpiero Strisciuglio, in audizione presso la Commissione Trasporti della Camera. mgg/gtr (Fonte video: Camera dei deputati) Unlimited News - Notizie dal mondo

Strisciuglio - nel 2024 investimenti Rfi a 9 miliardi

"Gli investimenti di Rfi nel 2024 ammontano a circa 9,1 miliardi di euro e genereranno un impatto complessivo di circa 5,6 miliardi". Lo ha detto l'amministratore delegato di Rfi, Gianpiero Strisciuglio, in audizione alla Commissione Trasporti della Camera, spiegando che sono in aumento rispetto al 2023 quando sono stati spesi per investimenti circa 7,8 miliardi di euro e rispetto ai 6,2 del 2022.

