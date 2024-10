Regionali Liguria, Bucci: “Tutti i candidati dovrebbero avere figli”. Bufera sul candidato del centrodestra (Di martedì 15 ottobre 2024) Ancora scontri Bucci-Orlando a meno di 15 giorni dal voto per le prossime elezioni Regionali in Liguria. L’ultimo botta e risposta tra i due è arrivato ieri sera al dibattito organizzato dalla Curia di Genova alla sala Quadrivium di Genova e ha per tema la famiglia. “Tutti i candidati dovrebbero avere dei figli” ha detto Marco Bucci, in corsa per il centrodestra alle elezioni, nel corso del confronto parlando di denatalità e welfare e sottolineando come ‘fare figli faccia bene alla società’ e ribadendo la necessità di sostenere le famiglie con aiuti e sgravi economici. Il suo principale competitor di centrosinistra, Andrea Orlando, ha risposto sottolineando i costi sociali a carico delle famiglie. Lapresse.it - Regionali Liguria, Bucci: “Tutti i candidati dovrebbero avere figli”. Bufera sul candidato del centrodestra Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ancora scontri-Orlando a meno di 15 giorni dal voto per le prossime elezioniin. L’ultimo botta e risposta tra i due è arrivato ieri sera al dibattito organizzato dalla Curia di Genova alla sala Quadrivium di Genova e ha per tema la famiglia. “dei” ha detto Marco, in corsa per ilalle elezioni, nel corso del confronto parlando di denatalità e welfare e sottolineando come ‘farefaccia bene alla società’ e ribadendo la necessità di sostenere le famiglie con aiuti e sgravi economici. Il suo principale competitor di centrosinistra, Andrea Orlando, ha risposto sottolineando i costi sociali a carico delle famiglie.

Regionali in Liguria - scontro Bucci-Orlando sulla natalità. “Vorrei che tutti qui avessero fatto figli”. “Non si risolve il problema criminalizzando” - “Vorrei che tutti qui avessero fatto figli”. ” A stretto giro la replica dell’ex-ministro Orlando: “Sono sicuro di una cosa: non si risolverà questo problema criminalizzando le persone che non hanno avuto figli perché non li hanno potuti avere – la risposta che ha strappato un applauso al pubblico – Serve welfare per aiutare le donne a non dover scegliere tra il lavoro e la famiglia, perché è ... (Ilfattoquotidiano.it)

Regionali Liguria : se c’è già Bucci perché votare Orlando - che ne è la copia carbone? - Che ululava allo sciacallaggio. Come nel più recente caso della diga nel porto di Genova fondata sulla sabbia, che – come ci ha raccontato Marco Grasso nel Fatto cartaceo – dovrebbe piazzare i suoi primi cinque cassoni; e per stabilizzarli il Bucci commissario alle opere portuali si fa autorizzare dal governo amico il loro riempimento con fanghi velenosi e schifezze all’amianto. (Ilfattoquotidiano.it)

Regionali - il centrodestra congela le fibrillazioni e spera nella vittoria in Umbria e Liguria - Matteo Salvini e Giorgia Meloni (Imagoeconomica). Una eventuale vittoria di Tesei mette al riparo la Lega da ulteriori recriminazioni da parte di Forza Italia, che ormai non fa sconti all’alleato e viaggia a grande velocità sulla corsia di sorpasso coi fari puntati sui leghisti. Il M5s ha alzato il tiro ponendo il veto alla presenza di Iv nelle coalizioni. (Lettera43.it)