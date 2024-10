Ragazzina di 15 anni molestata in strada da un uomo (mentre era a passeggio con la madre) (Di martedì 15 ottobre 2024) Non si è fermato neanche davanti alla mamma della vittima. Non si è arreso neanche quando lei ha cercato di allontanarlo. Un uomo di 26 anni, cittadino marocchino, è stato denunciato venerdì sera a Sesto San Giovanni con le accuse di violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver Monzatoday.it - Ragazzina di 15 anni molestata in strada da un uomo (mentre era a passeggio con la madre) Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Non si è fermato neanche davanti alla mamma della vittima. Non si è arreso neanche quando lei ha cercato di allontanarlo. Undi 26, cittadino marocchino, è stato denunciato venerdì sera a Sesto San Giovcon le accuse di violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver

