Pulp Fiction, Samuel L. Jackson celebra i 30 anni recitando il suo mitico monologo (Di martedì 15 ottobre 2024) Chi può dimenticare Ezechiele 25:17? Di certo non Samuel L. Jackson alias Jules, che ha scelto di festeggiare i 30 anni di Pulp Fiction recitando su Instagram il celebre monologo sadico del suo personaggio! Comingsoon.it - Pulp Fiction, Samuel L. Jackson celebra i 30 anni recitando il suo mitico monologo Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Chi può dimenticare Ezechiele 25:17? Di certo nonL.alias Jules, che ha scelto di festeggiare i 30disu Instagram il celebresadico del suo personaggio!

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Festa del Cinema di Roma - tra Pulp Fiction e Alain Delon. I restauri e i documentari in programma - Perché, dietro il cinema moderno e il cinema del futuro, non possono mancare quei film che hanno fatto scuola. Un percorso trasversale, artistico e popolare com'è, da sempre, l'indole della Festa del Cinema di Roma. Dunque, tra omaggi, incontri, restauri e documentari, la Festa del Cinema è anche l'occasione per scoprire o riscoprire la Settima Arte nella sua essenza, tra i grandi maestri e quei ... (Movieplayer.it)

Pulp Fiction - la folle audizione che rese Samuel L. Jackson Jules Winnfield - Il film, con un budget modesto di circa 8 milioni di dollari, ha incassato oltre 200 milioni a livello globale, diventando una pietra miliare del cinema moderno. Quel momento, secondo i testimoni, segnò la svolta: Tarantino capì di avere davanti il perfetto Jules Winnfield. La critica lo ha acclamato per la sua narrazione non lineare, i dialoghi incisivi e le interpretazioni iconiche, tanto da ... (Nonsolo.tv)

Roma 2024 : l'omaggio a Pulp Fiction - ospiti - documentari e film restaurati della sezione Storia del Cinema - A celebrare il trentennale del cult di Quentin Tarantino domenica 20 ottobre alle ore 21 interverrà il regista di Lo chiamavano Jeeg Robot Gabriele Mainetti. Tra gli eventi clou si segnala la celebrazione per l'anniversario di Pulp Ficton. Pulp Fiction di Quentin Tarantino e Sabrina di BillY Wilder al centro della sezione dedicata ai restauri che comprende anche un omaggio al divo francese Alain ... (Movieplayer.it)