Porto di Marina di Carrara: segni di crescita e nuove strategie dopo l'unificazione con La Spezia (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Porto di Marina di Carrara ha vissuto una significativa evoluzione dal 2016, raggiungendo traguardi inaspettati alla luce della recente unificazione con l'Autorità di Sistema Portuale della Spezia. Mentre prima dell'unificazione il Porto movimentava circa 1,8 milioni di tonnellate di merce, oggi si attesta a ben 5,5 milioni di tonnellate, un incremento che riflette una notevole diversificazione dei traffici e una strategia di sviluppo mirata. L'Autorità del Mar Ligure Orientale ha rilasciato una nota per chiarire i progressi realizzati, sottolineando l'importanza di questi dati per un'adeguata comprensione del cambiamento che ha riguardato lo scalo apuano.

