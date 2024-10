Gaeta.it - Operazione di controllo al mercato Esquilino: sequestrati 11 chili di granchi blu e multe per 20mila euro

(Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter I recenti controlli dei carabinieri hanno destato attenzione aldi Roma, un’area nota per la sua vivacità e la varietà di offerte alimentari. Nel corso di un’mirata alla salvaguardia della salute pubblica e della sicurezza alimentare, le forze dell’ordine hanno sequestrato un ingente quantitativo diblu, privi della necessaria tracciabilità. L’episodio solleva interrogativi su come vengano gestiti i prodotti ittici e le normative igienico-sanitarie in uncosì frequentato. I dettagli deldei carabinieri Nell’ambito delle attività di monitoraggio, i carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante, coadiuvati dai colleghi del Nas e del Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare, hanno intrapreso una serie di ispezioni al