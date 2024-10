Maltempo, torna la pioggia su novarese e Vco: le previsioni (Di martedì 15 ottobre 2024) A partire da domani, mercoledì 16 ottobre, su novarese e Vco è attesa una nuova ondata di Maltempo, con pioggia intensa che ci farà compagnia fino al week end.Secondo le previsioni del meteorologo di 3B Meteo Edoardo Ferrara, infatti, "Una intensa perturbazione atlantica approderà sull'Europa Novaratoday.it - Maltempo, torna la pioggia su novarese e Vco: le previsioni Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) A partire da domani, mercoledì 16 ottobre, sue Vco è attesa una nuova ondata di, conintensa che ci farà compagnia fino al week end.Secondo ledel meteorologo di 3B Meteo Edoardo Ferrara, infatti, "Una intensa perturbazione atlantica approderà sull'Europa

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Da mercoledì torna il maltempo su novarese e Vco : in 4 giorni la pioggia di un mese - Secondo il meteorologo di 3B Meteo Davide Sironi, infatti, "una serie di perturbazioni transiteranno sulla regione da mercoledì fino a sabato portando piogge e rovesci, a tratti anche di forte intensità. Torna il maltempo su novarese e Vco. . Nell'arco dei 4 giorni si potrà accumulare la pioggia. (Novaratoday.it)

Il maltempo è dietro l’angolo : da mercoledì la pioggia torna a minacciare Bergamo - “L’anticiclone presente sulla nostra Penisola concede spazio ad una breve ottobrata fino a martedì: al Nord sarà presente una maggiore nuvolosità a causa di infiltrazioni di aria umida, con anche qualche piovasco in particolare sulla Liguria. Temperature: In lieve aumento i valori massimi e in lieve calo quelli minimi: In pianura massime attorno a 19/22 °C, minime tra 10/12 °C; Zero termico a ... (Bergamonews.it)

Da mercoledì torna il maltempo su novarese e Vco : in 4 giorni la pioggia di un mese - Torna il maltempo su novarese e Vco. Secondo il meteorologo di 3B Meteo Davide Sironi, infatti, "una serie di perturbazioni transiteranno sulla regione da mercoledì fino a sabato portando piogge e rovesci, a tratti anche di forte intensità. . . Nell'arco dei 4 giorni si potrà accumulare la pioggia. (Novaratoday.it)