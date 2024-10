Luis Enrique ricorda la figlia Xana: «Ogni giorno parliamo di lei, scherziamo e la ricordiamo. Mi ritengo molto fortunato. Con lei ho vissuto 9 anni meravigliosi» (Di martedì 15 ottobre 2024) Nel terzo e ultimo capitolo della miniserie che Movistar Plus+ dedica all'attuale allenatore del Psg si parla della morte della figlia quando non aveva ancora 10 anni nel 2019 Vanityfair.it - Luis Enrique ricorda la figlia Xana: «Ogni giorno parliamo di lei, scherziamo e la ricordiamo. Mi ritengo molto fortunato. Con lei ho vissuto 9 anni meravigliosi» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nel terzo e ultimo capitolo della miniserie che Movistar Plus+ dedica all'attuale allenatore del Psg si parla della morte dellaquando non aveva ancora 10nel 2019

Luis Enrique ricorda la figlia Xana morta a 9 anni : "Mi ritengo fortunato" - Hanno fatto commuovere tifosi e non solo le parole pronunciate dall'ex calciatore e tecnico del Paris Saint-Germain Luis Enrique parlando della figlia Xana, tragicamente scomparsa a soli 9 anni. "Mi sento fortunato. Mia figlia Xana ha vissuto con noi 9 anni meravigliosi. E di lei abbiamo mille... (Today.it)

