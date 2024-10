La Rai lancia ‘Se mi lasci non vale’, Barbareschi: “Un Truman Show per sei coppie in crisi” (Di martedì 15 ottobre 2024) Ciannamea: "Non è Temptation Island, ma esperimento sociale" Cinque puntate, sei coppie, una villa e sei settimane di tempo per risolvere ciascuna una crisi che potrebbe essere definitiva. Luca Barbareschi, nel ruolo di narratore e indagatore, presenta così ‘Se mi lasci non vale’, al via in prima serata su Rai2 a partire da lunedì 21 Sbircialanotizia.it - La Rai lancia ‘Se mi lasci non vale’, Barbareschi: “Un Truman Show per sei coppie in crisi” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ciannamea: "Non è Temptation Island, ma esperimento sociale" Cinque puntate, sei, una villa e sei settimane di tempo per risolvere ciascuna unache potrebbe essere definitiva. Luca, nel ruolo di narratore e indagatore, presenta così ‘Se minon, al via in prima serata su Rai2 a partire da lunedì 21

La tv punta sul gioco delle coppie. In pista Venier - Barbareschi - Belen - Ma non è tutto. Mara Venier si conferma anche per la prossima stagione protagonista dell’offerta Rai. Il dating show che ricorda Uomini e donne di Maria De Filippi andrà in onda dal prossimo 9 novembre alle 14. L’attore e produttore Luca Barbareschi sarà alla guida di un nuovo programma: Se mi lasci non vale, sul mondo delle coppie, sarà dal 21 ottobre al 18 novembre su Raidue: al centro la ... (Quotidiano.net)

SE MI LASCI NON VALE SU RAI2 : BARBARESCHI RINCHIUDE COPPIE SCOPPIATE IN UNA VILLA - Un mix tra il suo storico format “C’eravamo tanto amati” e “Temptation Island”. Una vera e propria scuola per coppie, un «corso di educazione sentimentale» in cui grazie all’aiuto del talent Luca Barbareschi e del suo team di esperti/e (psicologo/a relazionale, sessuologo/a, mental coach, etc. SE MI LASCI NON VALEin onda il lunedì sera dal 21 ottobre al 18 novembre Sei coppie in crisi, ... (Bubinoblog)