Interregionali Under 14, il Club Scherma Salerno conquista 5 medaglie (Di martedì 15 ottobre 2024) Comincia con cinque podi nella 1^ Prova Interregionale del Gran Premio Giovanissimi la stagione 2024/2025 per gli Under 14 del Club Scherma Salerno. Sulle pedane di Foggia i fiorettisti salernitani hanno conquistato una medaglia d'oro, tre d'argento e una di bronzo, bagnando nel migliore dei modi Salernotoday.it - Interregionali Under 14, il Club Scherma Salerno conquista 5 medaglie Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Comincia con cinque podi nella 1^ Prova Interregionale del Gran Premio Giovanissimi la stagione 2024/2025 per gli14 del. Sulle pedane di Foggia i fiorettisti salernitani hannoto una medaglia d'oro, tre d'argento e una di bronzo, bagnando nel migliore dei modi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Club Scherma Salerno conquista 5 medaglie a Foggia nella 1^ Prova Interregionale Under 14 - Ai piedi del podio Andrea Pianese (6°) e Nicola Cuomo (8°) tra i Ragazzi/Allievi, ma i tecnici Stefano Apolito e Luca Bottiglieri, che hanno guidato i fiorettisti salernitani a Foggia, hanno visto note positive anche in altri non medagliati sulle pedane pugliesi che hanno concluso con questi risultati: 11° Mario Berni Canani e 12° Helenio Daniele Caliò tra i Giovanissimi, 11^ Greta Planzo tra ... (Puntomagazine.it)

Tennis - campionati toscani under 14 : spettacolo per il Tennis Club Castiglionese - Così il sindaco Mario Agnelli all’indomani dell’edizione 2024 dei Campionati Toscani Under 14 tenutosi al Tennis Club Castiglionese con i migliori atleti under 14 presenti in Toscana. ?????? ???????? ????? ??: ?? ?????? ??????? ?? ???????? ???????? ??? ?? ????????????? ? ?????? ???????? ??? ??????? ?????? ?????? ?? ???????? ???????? ??????? ?? ?????? ????? ?? superando in finale con il ... (Lanazione.it)

Campionato Under 12 femminile a squadre - trionfa il Club La Meridiana di Formigine - E’ il Club La Meridiana di Formigine (MO) a vincere il Campionato Nazionale Under 12 femminile a squadre FITP 2024 che si è svolto dal 20 al 22 settembre presso lo Sporting Club Milano2 di Segrate (MI). A sfidarsi sui campi in terra rossa dello storico Sporting Club Milano2 c’erano le 8... (Modenatoday.it)