In scena I cani il 26 ottobre all’Auditorium Spina Verde

Lo spettacolo "I cani" di Alda Parrella andrà in scena sabato, 26 ottobre alle ore 20:00 presso l'Auditorium Spina Verde "A. Tanga" di Benevento. Sotto la regia di Linda Ocone, la talentuosa Stefania Aluzzi dà vita a Rosa Speranza, protagonista di una storia che scuote le coscienze. Tratto da eventi realmente accaduti a Napoli tra gli anni '70 e '90. "I cani" getta luce su una realtà spesso nascosta: la violenza di genere nelle sue forme più subdole e insidiose. Questo spettacolo va oltre il concetto di femminicidio, esplorando quella violenza silenziosa fatta di parole che erodono l'autostima, di comportamenti che rendono deboli e succubi. "I cani" ci sfida a riflettere su una cultura radicata che ancora oggi plasma il pensiero di molte donne: "la tua felicità viene prima della mia".

