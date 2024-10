«Ho fatto una domanda ad Adam Driver nel bel mezzo di Megalopolis» (Di martedì 15 ottobre 2024) Ci sono molte attività che non ho mai provato, ma in cui credo ancora che potrei raggiungere livelli di abilità da prodigio se mai mi ci mettessi. Tra queste, il tiro con l'arco e “darmi alla falegnameria”. La recitazione? No, non ci ho mai pensato. Anche se Anche se con Megalopolis, l'epopea fantascientifico-romana autofinanziata da 120 milioni di dollari di Francis Ford Coppola, è successo qualcosa. Avrei partecipato a una di quelle proiezioni di anteprima in cui il film, a un certo punto, rompe la quarta parete e richiede che qualcuno interagisca dal vivo dalle poltrone del cinema per qualche istante. Dopo aver appreso questa informazione, il mio capo mi ha detto: "Ho bisogno che tu trovi un modo per partecipare alla scena per poi scriverne". Sì. Forse, dopotutto, potrei anche diventare una star. Gqitalia.it - «Ho fatto una domanda ad Adam Driver nel bel mezzo di Megalopolis» Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ci sono molte attività che non ho mai provato, ma in cui credo ancora che potrei raggiungere livelli di abilità da prodigio se mai mi ci mettessi. Tra queste, il tiro con l'arco e “darmi alla falegnameria”. La recitazione? No, non ci ho mai pensato. Anche se Anche se con, l'epopea fantascientifico-romana autofinanziata da 120 milioni di dollari di Francis Ford Coppola, è successo qualcosa. Avrei partecipato a una di quelle proiezioni di anteprima in cui il film, a un certo punto, rompe la quarta parete e richiede che qualcuno interagisca dal vivo dalle poltrone del cinema per qualche istante. Dopo aver appreso questa informazione, il mio capo mi ha detto: "Ho bisogno che tu trovi un modo per partecipare alla scena per poi scriverne". Sì. Forse, dopotutto, potrei anche diventare una star.

