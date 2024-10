**Governo: all'odg Cdm anche dlgs su accise** (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - Entra anche uno schema di decreto legislativo 'sulla revisione delle disposizioni in materia di accise' nell'ordine del giorno del Consiglio dei ministri di questa sera, in agenda alle 20 a Palazzo Chigi. Liberoquotidiano.it - **Governo: all'odg Cdm anche dlgs su accise** Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - Entrauno schema di decreto legislativo 'sulla revisione delle disposizioni in materia di accise' nell'ordine del giorno del Consiglio dei ministri di questa sera, in agenda alle 20 a Palazzo Chigi.

Manovra subito in Consiglio dei ministri - scatto del governo su tagli e banche - Sarà quindi approvato il primo testo ufficiale della manovra finanziaria per il 2025, con già diverse misure considerate fondamentali. Tagli e contributo delle banche, cosa approverà il Consiglio dei ministri Oltre al Documento programmatico di bilancio e al Decreto fiscale, il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare anche l’intero progetto della manovra finanziaria per il 2025. (Quifinanza.it)

Manovra - governo accelera : oggi in Cdm. Confronto con banche - risorse da tagli - Risorse, è la critica, che potevano essere impiegate per la sanità e in generale per costruire una Manovra dai margini stretti. Non solo il Documento programmatico di Bilancio. Il Documento programmatico di Bilancio, uscito dal Cdm, andrà inviato subito dopo a Bruxelles. Quanto ai tagli, il Pd con il capogruppo al Senato Francesco Boccia, chiede alla premier chiarezza: “Avendo letto gli appelli ... (Lapresse.it)

Manovra oggi in Cdm : blitz del governo. Stretta con le banche - Che sarĂ giĂ oggi, 15 ottobre 2024, sul tavolo del consiglio dei ministri, inizialmente fissato per varare sul filo di lana solo il Documento programmatico di bilancio da inviare a Bruxelles L'articolo Manovra oggi in Cdm: blitz del governo. Significa che Palazzo Chigi gioca la carta del blitz e, con uno scatto inatteso, chiude anzitempo il cantiere della legge di bilancio. (Firenzepost.it)