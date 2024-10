Euro-Toques Italia, donati 3 mila euro per le persone detenute in occasione di Sicilian Experience 2024 (Di martedì 15 ottobre 2024) Una donazione per avviare altre attività dentro l'Housing Sociale per le persone detenute gestito dall'associazione Un nuovo Giorno da parte di euro-Toques Italia. Alla kermesse, hanno partecipato, sabato scorso, chef stellati; ognuno di loro ha cucinato un piatto speciale. In particolare, sono Palermotoday.it - Euro-Toques Italia, donati 3 mila euro per le persone detenute in occasione di Sicilian Experience 2024 Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Una donazione per avviare altre attività dentro l'Housing Sociale per legestito dall'associazione Un nuovo Giorno da parte di. Alla kermesse, hanno partecipato, sabato scorso, chef stellati; ognuno di loro ha cucinato un piatto speciale. In particolare, sono

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Euro-Toques International - donati 3 mila euro per le persone detenute in occasione di Sicilian Experience 2024 - Una donazione per avviare altre attività dentro l'Housing Sociale per le persone detenute gestito dall'associazione Un nuovo Giorno da parte di Euro-Toques Internaztional. Alla kermesse, hanno partecipato, sabato scorso, chef stellati; ognuno di loro ha cucinato un piatto speciale. In... (Palermotoday.it)