Dispersi a cercare funghi: attivato il piano persone scomparse della prefettura, vengono ritrovati (Di martedì 15 ottobre 2024) I vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti questo pomeriggio in due distinte ricerche di persone disperse nei boschi. La prima persona è un uomo di circa 80 anni: non ritrovava la strada di casa dopo essere andato a cercare funghi nei boschi della Faggeta a Caprese Michelangelo Arezzonotizie.it - Dispersi a cercare funghi: attivato il piano persone scomparse della prefettura, vengono ritrovati Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di martedì 15 ottobre 2024) I vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti questo pomeriggio in due distinte ricerche didisperse nei boschi. La prima persona è un uomo di circa 80 anni: non ritrovava la strada di casa dopo essere andato anei boschiFaggeta a Caprese Michelangelo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dispersi a cercare funghi : attivato il piano persone scomparse della prefettura - vengono riitrovati - I vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti questo pomeriggio in due distinte ricerche di persone disperse nei boschi. La prima persona un uomo di circa 80 anni non ritrovava la strada di casa dopo essere andato a cercare funghi nei boschi della Faggeta a Caprese Michelangelo, la persona è... (Arezzonotizie.it)

Vanno a cercare funghi ma nel bosco in Brianza trovano gli spacciatori con un machete - . A fare. Una passeggiata alla ricerca di funghi nei boschi della Brianza e poi la sorpresa inaspettata: una postazione di spaccio, con tanto di pusher, un machete e un palo, messo a controllare che gli affari potessero girare a dovere, senza l'avvicinarsi di persone sospette o forze dell'ordine. (Monzatoday.it)

Va in montagna a cercare funghi - ma precipita in un dirupo : trovato senza vita Franco Carioti - Franco Carioti è stato ritrovato senza vita sulle montagne al confine tra la provincia di Como e la Svizzera nel pomeriggio del 6 ottobre. L'82enne di Sesto San Giovanni (Milano) era uscito di casa l'1 ottobre per cercare funghi.Continua a leggere . (Fanpage.it)