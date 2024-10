“Devi lasciare la casa”. Grande Fratello, concorrenti in lacrime dopo l’annuncio di Signorini (Di martedì 15 ottobre 2024) La puntata di ieri è stata una di quelle che il pubblico del Grande Fratello ricorderà a lungo, una di quelle segnate da emozioni, rivelazioni e lacrime. Un concorrente ha salutato il programma ed il suo addio inaspettato ha gettato nello sconforto il resto della casa. Che sarebbe stata una puntata a tinte forti Alfonso Signorini lo aveva annunciato e le sue parole non sono state smentite. Difficile fare una summa dei momenti più toccanti. >> “Non lo dire in diretta, mi raccomando”. Tommaso e Mariavittoria intercettati, ma si sa già tutto Tra questi rientra l’addio di Carmen Russo dopo una settimana, con tanto di rivelazioni bollenti, e il duro confronto tra Shaila Gatta e Beatrice Luzzi. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La puntata di ieri è stata una di quelle che il pubblico delricorderà a lungo, una di quelle segnate da emozioni, rivelazioni e. Un concorrente ha salutato il programma ed il suo addio inaspettato ha gettato nello sconforto il resto della. Che sarebbe stata una puntata a tinte forti Alfonsolo aveva annunciato e le sue parole non sono state smentite. Difficile fare una summa dei momenti più toccanti. >> “Non lo dire in diretta, mi raccomando”. Tommaso e Mariavittoria intercettati, ma si sa già tutto Tra questi rientra l’addio di Carmen Russouna settimana, con tanto di rivelazioni bollenti, e il duro confronto tra Shaila Gatta e Beatrice Luzzi.

