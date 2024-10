Daniel Maldini scrive la storia: con il Milan non è un addio definitivo, ecco perché. E la Juventus… (Di martedì 15 ottobre 2024) La leggenda dei Maldini. Dopo Cesare e Paolo l`Italia ha un nuovo Maldini che fa sognare: Daniel. Un attaccante dopo due difensori, elegante Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 15 ottobre 2024) La leggenda dei. Dopo Cesare e Paolo l`Italia ha un nuovoche fa sognare:. Un attaccante dopo due difensori, elegante

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Italia-Israele - Daniel Maldini : “Debutto dedicato alla mia famiglia. Papà …” - Daniel Maldini, calciatore azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Rai 1' dopo Italia-Israele, match di Nations League. (Pianetamilan.it)

Italia-Israele - Daniel Maldini : “L’esordio un’emozione forte. Lo dedico alla famiglia” - “Spero di portare un po’ di qualità, ma di qualità ce n’è già tanta – aggiunge il figlio d’arte, che ha debuttato sotto gli occhi di papà Paolo, presente sugli spalti ad Udine -. . Dedico l’esordio alla famiglia, agli amici e a chi mi vuole bene”. La gara è sempre stata in controllo fino al loro gol, poi siamo stati bravi a tenere botta”. (Sportface.it)

Un Maldini torna in Nazionale : da Cesare a Daniel - la dinastia continua - L’attaccante del Monza ha preso il posto di Giacomo Raspadori, entrando sul terreno di gioco del Friuli. . it. Dopo 22 anni dall’ultima volta di Paolo Maldini, suo figlio Daniel ha fatto il suo esordio in Nazionale. Tocca ora a Daniel portare in alto il nome di una famiglia che ha scritto la storia di questo sport: l’attaccante del Monza ha subito messo il suo zampino nel quarto gol contro ... (Calciomercato.it)