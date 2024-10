Ilfattoquotidiano.it - Daniel Maldini e l’esordio in nazionale: dopo Cesare e Paolo, continua la dinastia azzurra di famiglia: “Emozione forte”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Chissà cosa sarà passato nella testa dial minuto 73: magari qualche consiglio di papà, oppure il nitido ricordo del nonno. “È stata una, positiva, sono molto contento di essere entrato e che la partita sia andata bene. “Sono contento che i miei genitori siano venuti qua, ci sarà modo di parlare quando tornerò a casa. La dedica? La dedica va allae ai miei amici, a chi mi vuole bene”. Queste le parole diin quello che non può essere un semplice e inosservato esordio. Un cognome importante, forse anche più grande di lui. Italia-Israele – vinta per 4-1 dagli Azzurri nella partita valida per la Nations League – diventa l’occasione di una vita, l’opportunità dire una tra le dinastie più famose e longeve. 22 anni e 118 giorni dall’ultima con l’Italia diè il momento del figlio.