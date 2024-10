Consulente alla Cultura, la replica del Pd: “Un investimento importante per una città come Bergamo” (Di martedì 15 ottobre 2024) Bergamo. È botta e risposta tra la maggioranza e la minoranza del Comune di Bergamo sulla vicenda del bando per individuare un Consulente esterno da affiancare a Sergio Gandi in materia di Cultura. Non è infatti passato inosservato l’avviso pubblicato sull’albo pretorio da parte dell’amministrazione comunale che fa riferimento alla ricerca di un professionista esterno a Palazzo Frizzoni dedito ad affiancare il vice sindaco in una delega che ha raccolto solo qualche mese fa. Una notizia che ha subito scatenato la reazione politica del centrodestra con le interrogazioni di Fratelli d’Italia e Forza Italia con un testo a firma congiunta di Ida Tentorio e Giulia Ceci e una nota del consigliere Filippo Bianchi, oltre all’ordine del giorno di Alessandro Carrara, segretario cittadino della Lega. Bergamonews.it - Consulente alla Cultura, la replica del Pd: “Un investimento importante per una città come Bergamo” Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di martedì 15 ottobre 2024). È botta e risposta tra la maggioranza e la minoranza del Comune disulla vicenda del bando per individuare unesterno da affiancare a Sergio Gandi in materia di. Non è infatti passato inosservato l’avviso pubblicato sull’albo pretorio da parte dell’amministrazione comunale che fa riferimentoricerca di un professionista esterno a Palazzo Frizzoni dedito ad affiancare il vice sindaco in una delega che ha raccolto solo qualche mese fa. Una notizia che ha subito scatenato la reazione politica del centrodestra con le interrogazioni di Fratelli d’Italia e Forza Italia con un testo a firma congiunta di Ida Tentorio e Giulia Ceci e una nota del consigliere Filippo Bianchi, oltre all’ordine del giorno di Alessandro Carrara, segretario cittadino della Lega.

