Condanna per l'ex agente Stasi. Uccise al confine di Berlino Est (Di martedì 15 ottobre 2024) Dieci anni a Martin Naumann, oggi 80enne: sparò a un giovane che voleva passare a Ovest. È la prima sentenza del genere

Agente penitenziario respirò amianto e morì per un mesotelioma : il Tar condanna il ministero a risarcire il figlio - "È sicuramente un caso limite gravissimo quello dell'agente, deceduto nel 2017, per il quale il Tar della Toscana ha chiesto che il ministero predisponga un risarcimento al figlio, dopo che per 18 anni ha controllato i detenuti impegnati in un lanificio, dove è stato costretto a respirare le polveri di amianto- afferma Di Giacomo- oltre alla famiglia dell'agente e al lungo tempo necessario per ... (Lanazione.it)

Uccise un polacco nel ’74 : condannato cinquant’anni dopo agente della Stasi - . Dieci anni di carcere da scontare per l’omicidio di un cittadino polacco che tentava di fuggire verso l’Occidente: è questa la sentenza che è arrivata nella giornata di ieri nei confronti di Martin Naumann, l’80enne ex agente della polizia segreta della Germania Est, la Stasi. Una condanna che arriva cinquant’anni dopo l’omicidio, avvenuto nella zona […] The post Uccise un polacco nel ’74: ... (Lidentita.it)

Ucciso mentre entrava a Berlino ovest : per la prima volta ex agente della Stasi condannato per omicidio - La difesa aveva da parte sua chiesto l’assoluzione, ritenendo insufficienti le prove secondo cui l’autore dell’aggressione sarebbe stato Naumann, il quale può ricorrere in appello. E per la prima volta un ex agente della Stasi è stato ritenuto colpevole di omicidio. Il lavoro degli storici però non ha rivelato soltanto la storia e la vita dei ‘colpevoli’, ma anche la storia e la vita degli ... (Ilfattoquotidiano.it)