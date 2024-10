Concorso pubblico per 47 operatori sociosanitari: Ispe coerente con le norme (Di martedì 15 ottobre 2024) LECCE – La scelta di procedere alla selezione pubblica di 47 operatori socio-sanitari, fatta nel 2023 dall’Ispe (Istituto per i servizi alla persona per l’Europa) è legittima, dunque l’iter concorsuale può proseguire.Lo ha deciso la Seconda sezione del Tar Puglia, sede di Lecce (presidente Lecceprima.it - Concorso pubblico per 47 operatori sociosanitari: Ispe coerente con le norme Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di martedì 15 ottobre 2024) LECCE – La scelta di procedere alla selezione pubblica di 47socio-sanitari, fatta nel 2023 dall’(Istituto per i servizi alla persona per l’Europa) è legittima, dunque l’iter concorsuale può proseguire.Lo ha deciso la Seconda sezione del Tar Puglia, sede di Lecce (presidente

