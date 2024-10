Liberoquotidiano.it - Buchmesse, Italia ospite d'onore con il ministro Giuli

(Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott.(Adnkronos) - Prende il via oggi la 76esima edizione della Fiera del Libro di Francoforte. Tutto è pronto per la cerimonia d'apertura che avrà luogo nella Harmonie Hall del Congress Center a partire dalle 17 e sarà moderata da Mona Ameziane. 'FBM24 is Read!ng – Read. Reflect. Relate' è il motto scelto quest'anno per l'evento più importante del mondo editoriale che si svolge nella città tedesca dal 1949. Questa 76esima edizione vedrà l'tornare nel ruolo did'a distanza di 36 anni dall'ultima volta. La cerimonia di apertura di oggi si colorerà di verde, bianco e rosso con gli interventi deldella Cultura, Alessandro, in rappresentanza del Governono e di tre oratori letterari: Stefano Zecchi, Susanna Tamaro e Carlo Rovelli.