Boca Juniors, Fernando Gago è il nuovo allenatore: “Sono nel miglior club al mondo” (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Boca Juniors ha un nuovo allenatore: si tratta di Fernando Gago, che prende il posto dell’esonerato Diego Martinez. L’ex calciatore argentino, che in carriera ha militato anche nel Boca, arriva dal Chivas Guadalajara, club messicano a cui la società di Buenos Aires avrebbe versato circa un milione, pagando la clausola rescissoria. Intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione, Gago ha dichiarato: “Dopo aver sognato di vestire la maglia del Boca da bambino, speravo di poterlo fare anche da allenatore ed eccomi qua. Proverò a dare il massimo e anche a divertirmi, facendo capire alla squadra che questo è il miglior club del mondo“. In merito ad un presunto interesse per Leandro Paredes, invece, il tecnico ha sorvolato, limitandosi a dire: “In rosa ci Sono ottimi giocatori“. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ilha un: si tratta di, che prende il posto dell’esonerato Diego Martinez. L’ex calciatore argentino, che in carriera ha militato anche nel, arriva dal Chivas Guadalajara,messicano a cui la società di Buenos Aires avrebbe versato circa un milione, pagando la clausola rescissoria. Intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione,ha dichiarato: “Dopo aver sognato di vestire la maglia delda bambino, speravo di poterlo fare anche daed eccomi qua. Proverò a dare il massimo e anche a divertirmi, facendo capire alla squadra che questo è ildel“. In merito ad un presunto interesse per Leandro Paredes, invece, il tecnico ha sorvolato, limitandosi a dire: “In rosa ciottimi giocatori“.

