Quotidiano.net - “Arrendetevi o morirete di fame”. Il terribile piano dell’ex generale israeliano per vincere a Gaza

(Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ottobre 2024 – Un ultimatum alla popolazione nel nord della Striscia di. Lasciare la zona entro una settimana. Chi non se ne va? Sarà considerato un combattente e in quanto tale un obiettivo militare. Da far “morire di”. Questo secondo quanto riportato da fonti giornalistiche israeliane sarebbe ilsuggerito dall’exGiora Eiland al premierBejamin Netanuahu. EDITORS NOTE: Graphic content / A Palestinian boy sits as people check the destruction following an Israeli army strike around tents for displaced people inside the walls of Al-Aqsa Martyrs Hospital in Deir al-Balah, in the centralStrip, on October 14, 2024 amid the ongoing war between Israel and Hamas. (Photo by Eyad BABA / AFP) Unrilevato dal giornalistaMeron Rapoport e ripreso anche dal Washington Post.